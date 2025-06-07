Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой. Представляем прогноз на 7 июня в Туле

Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой. Представляем прогноз на 7 июня в ТулеСегодня, 7 июня, воздух прогрелся до +25 градусов, но внезапно небо расколола молния, и дождь хлынул потоками, словно небесные водопады решили спуститься на землю.