SHAMAN признался, как почувствовал «Самый русский хит»

На сегодняшнем гала-концерте международного конкурса русской песни «АвторА», который покажет Первый канал, автор ставших народными композиций «Встанем!» и «Я русский» исполнит «Самый русский хит», написанный Николаем Чебановым и Дилярой Хайруллиной.