Минцифры предложило штрафовать компании до 3% от оборота за утечку персональных данных

Сейчас максимальный штраф за эти нарушения составляет 500 тысяч рублейГлава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит законопроект по введению штрафов до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан.
Сейчас максимальный штраф за эти нарушения составляет 500 тысяч рублейГлава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит законопроект по введению штрафов до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан.
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