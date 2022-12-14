Daily Storm

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Минцифры предложило штрафовать компании до 3% от оборота за утечку персональных данных

Минцифры предложило штрафовать компании до 3% от оборота за утечку персональных данных

Сейчас максимальный штраф за эти нарушения составляет 500 тысяч рублейГлава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит законопроект по введению штрафов до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан.

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