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Навка о Валиевой: «Все, что спустилось на ее хрупкие плечики – незаслуженно. Но она очень сильная девочка и пройдет через эти тернии»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о Камиле Валиевой. «Камила. Господи, это ангел, сошедший с небес! Этот человечек одарен невероятным талантом, таких спортсменов чрезвычайно мало.

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