Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мало кто заметил, а ведь Россия начала разгегемонивание в одном из самых чувствительных направлений для запада.
Разгегемонивание.. В очередь за золотой водицей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Михаил Бердников
Можно дополнить таким образом: сколько воды спрятано под песчаными барханами пустыни? Целые озёра! Есть повод взяться за них обладателям территорий и после подготовки воды продавать её по хорошим ценам.
Ответить
21 час.
Natalija Osminina
А сколько в айсбергах!
Ответить
20 час.
Анна
!!!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии