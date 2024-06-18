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Разгегемонивание.. В очередь за золотой водицей

Разгегемонивание.. В очередь за золотой водицей

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мало кто заметил, а ведь Россия начала разгегемонивание в одном из самых чувствительных направлений для запада.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Можно дополнить таким образом: сколько воды спрятано под песчаными барханами пустыни? Целые озёра! Есть повод взяться за них обладателям территорий и после подготовки воды продавать её по хорошим ценам.
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21 час.
Natalija Osminina
А сколько в айсбергах!
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20 час.
Анна
!!!
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17 час.

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