Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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9 кухонь, которые вдохновляют: разбираю реальные проекты с характером

9 кухонь, которые вдохновляют: разбираю реальные проекты с характером

Ремонт редко начинается с восторга. Чаще — с усталости, тревоги и бесконечного листания чужих интерьеров, где всё слишком идеально, чтобы быть правдой.

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