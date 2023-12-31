Сотрудники полиции Ростовской области присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Зимовниковскому району поздравили с наступающим Новым годом семьи Зимовниковского района, которые попали в трудные жизненные ситуации.
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