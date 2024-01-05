Сергей Бессонов

"Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, — Маск". Гитлер учёл ошибку Наполеона и начал вторжение в Россию в июне, но закончил ещё хуже. Зеленский вероятно в школу ходил, потому что решил напасть на Донбасс ("новую" бывшую территорию России) в марте 2022 года, но его подвело то, что от армии он "закосил" и не ведал о преимуществах внезапного нападения, поэтому постепенно довёл артиллерийские обстрелы Донецка до 24 часов в сутки, за что и получил СВО России. Сегодня все понимают, что Зеля - пока ещё "ходячий мертвец" и кусок его черепа с дыркой от пули, вряд ли удостоится чести храниться в российском архиве.