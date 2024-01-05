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Русская весна

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Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, — Маск

Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, — Маск

Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, заявил Илон Маск. «Просто не вторгайтесь в Россию.

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Комментарии
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Сергей Бессонов
&quot;Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, — Маск&quot;.   Гитлер учёл ошибку Наполеона и начал вторжение в Россию в июне, но закончил ещё хуже. Зеленский вероятно в школу ходил, потому что решил напасть на Донбасс (&quot;новую&quot; бывшую территорию России) в марте 2022 года, но его подвело то, что от армии он &quot;закосил&quot; и не ведал о преимуществах внезапного нападения, поэтому постепенно довёл артиллерийские обстрелы Донецка до 24 часов в сутки, за что и получил СВО России. Сегодня все понимают, что Зеля - пока ещё &quot;ходячий мертвец&quot; и кусок его черепа с дыркой от пули, вряд ли удостоится чести храниться в российском архиве.
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