С Днем здоровья 7 апреля 2024 года можно поздравить прикольными картинками Наталья ФилимоноваВ нынешнее воскресенье, 7 апреля 2024 года, граждане Российской Федерации и жители других государств в едином порыве отметят Всемирный день здоровья.