Как выглядит будущая развязка в Барнауле, где за одну ночь появился большой пролет

Объект обещают сдать к концу 2024 года Строительство развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина Строители в ночь с 6 на 7 апреля смонтировали пролет между второй и третьей опорами развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле.