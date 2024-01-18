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Поварёнок с лучшими рецептами

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Флорентийское печенье с фисташками

Флорентийское печенье с фисташками

Флорентийское печенье - одно из самых излюбленных лакомств европейцев. Существует несколько десятков различных вариантов его приготовления, но основными ингредиентами считаются сухофрукты, орехи и мед (или сахар).

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