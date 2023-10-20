Французский арт-рынок добился победы над ЕС

Французские арт-дилеры в октябре вздохнули с облегчением — законодатели, верстающие бюджет на 2024 год, заверили рынок в том, что, вопреки давлению властей ЕС, на все транзакции, включая импорт, будет сохранена единая налоговая ставка в размере 5,5%.