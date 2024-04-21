Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ обстреляли территорию ДНР четыре раза за сутки

ВСУ обстреляли территорию ДНР четыре раза за сутки

За последние сутки украинские боевики четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).

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