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Польша продаст Прибалтике «энергетическую независимость» от России по высокой цене

Польша продаст Прибалтике «энергетическую независимость» от России по высокой цене

Польша и Литва завершили строительство регионального газопровода GIPL. Как большинство энергетических проектов в Восточной Европе, газопровод построен на деньги Евросоюза ради «обеспечения энергетической независимости от России» и с экономической точки зрения абсолютно бессмыслен Суть этого проекта в том, что прибалтийские политики будут платить Польше из бюджетов Литвы, Латвии и Эстонии за свою многолетнюю борьбу с «газовой дубинкой Кремля», покупая при этом все тот же российский газ, только дороже.

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