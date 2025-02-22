Студотряды Крыма организовали молодежную почту для поздравления бойцов СВО с Днём защитника Отечества

С 20 по 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, бойцы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» на базе своих образовательных организаций организовали почтовые ящики для сбора писем бойцам специальной военной операции.