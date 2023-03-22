Певица Лолита Милявская объяснила, для чего обратилась к услугам пластических хирургов

Эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская стала гостьей YouTube-шоу «Вопрос Ребром», в эфире которого она рассказала, зачем в свое время прибегла к услугам пластических хирургов.
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