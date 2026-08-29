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Замглавы ОП Украины Палиса: Россия создает буферную зону в трех областях

Замглавы ОП Украины Палиса: Россия создает буферную зону в трех областях

У России остаются планы по созданию буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Об этом журналистам заявил замглавы офиса президента страны Павел Палиса, пишет «Интерфакс-Украина».

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