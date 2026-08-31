С 1 сентября в России вступают в силу масштабные изменения

С начала осени в России вступают в силу десятки новых законов и нормативных актов, которые затронут практически все сферы жизни — от школьного образования до финансов и трудовых отношений.
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