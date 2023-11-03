«Пари НН» в топ-3, «Ахмат» — в зоне вылета. В 14-м туре РПЛ много судьбоносных игр

Грядут серьёзные изменения в таблице. «Ахмат» – «Факел» - 1 победа в последних 9 матчах, да и та в Кубке России – импульс от смены тренера в «Ахмате» закончился, сейчас грозненцам остаётся держаться до зимней паузы.
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