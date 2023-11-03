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Не только о футболе

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«Пари НН» в топ-3, «Ахмат» — в зоне вылета. В 14-м туре РПЛ много судьбоносных игр

«Пари НН» в топ-3, «Ахмат» — в зоне вылета. В 14-м туре РПЛ много судьбоносных игр

Грядут серьёзные изменения в таблице. «Ахмат» – «Факел» - 1 победа в последних 9 матчах, да и та в Кубке России – импульс от смены тренера в «Ахмате» закончился, сейчас грозненцам остаётся держаться до зимней паузы.

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Комментарии
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Максим Комаров
Газон в Калининграде не хуже воронежского:) мяч не летел. Однако, если играет команда, а не борщ, то все нормально. И на таком поле мастера берут свое.
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Лена Мисько
Сегодня отправлюсь в Черкизово на дерби Локо - Спартак.
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2 час.
Максим Комаров
Сегодня выпью бурбона и отправлюсь на Пандору. Там потоплю за Самару и за Дзюбу
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