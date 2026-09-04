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Аргументы и Факты

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Экс-журналистку из Мелитополя приговорили к 15 годам колонии за шпионаж

Экс-журналистку из Мелитополя приговорили к 15 годам колонии за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил бывшую журналистку одного из украинских СМИ к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Украины.

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