БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан России

Зачем Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан России

 Александр ШУСТОВ В конце августа Казахстан в тестовом режиме запустил цифровой сервис, позволяющий оформить электронное разрешение на въезд для граждан безвизовых стран.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Andrey
Andrey

Где российское отключение свободного доступа в страну иноземцам? ВСЕ "туристы" сейчас - или шпионы или предатели России.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Правильная постановка вопроса - "введение цифрового контроля над миграцией на уровне всего ОДКБ".
Относительно платы за электронную визу (E-Visa), с выдачей QR-кода, это решается на уровне межправительственных соглашений. Для граждан, которые пересекают границы многократно, можно установить льготный сбор, как "проездной".

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

А когда у нас введут электронный либо любой другой запрет на въезд "ценных специалистов", а также пройдёт углублённая ревизия выданных паспортов РФ и до кучи вы#издят всех уже здесь находившихся? Если кто-нибудь выйдет с такими предвыборными обещаниями то он всех обойдёт на 90%. Но это естественно если выборы будут честные.

Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovsky

"Зачем Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан России"

Всё достаточно просто и подло.

Их, казахов, таможенная база данных - это пиндосская программа, которую поставили на ИХ таможне в 2023 или 2024 году.
Для учёта, что Россия ввозит к себе, напрямую передаёт данные в пиндосию, СРАЗУ ЖЕ.

В дополнение, таможенную базуСЕЙЧАС крепко связывают вообще со всем, что из или В Россию - едет, скачет, летит.

Ну и кто такоЕ это "токаевО"?????????????????????