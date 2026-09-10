Александр ШУСТОВ В конце августа Казахстан в тестовом режиме запустил цифровой сервис, позволяющий оформить электронное разрешение на въезд для граждан безвизовых стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Где российское отключение свободного доступа в страну иноземцам? ВСЕ "туристы" сейчас - или шпионы или предатели России.
Правильная постановка вопроса - "введение цифрового контроля над миграцией на уровне всего ОДКБ".
Относительно платы за электронную визу (E-Visa), с выдачей QR-кода, это решается на уровне межправительственных соглашений. Для граждан, которые пересекают границы многократно, можно установить льготный сбор, как "проездной".
А когда у нас введут электронный либо любой другой запрет на въезд "ценных специалистов", а также пройдёт углублённая ревизия выданных паспортов РФ и до кучи вы#издят всех уже здесь находившихся? Если кто-нибудь выйдет с такими предвыборными обещаниями то он всех обойдёт на 90%. Но это естественно если выборы будут честные.
"Зачем Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан России"
Всё достаточно просто и подло.
Их, казахов, таможенная база данных - это пиндосская программа, которую поставили на ИХ таможне в 2023 или 2024 году.
Для учёта, что Россия ввозит к себе, напрямую передаёт данные в пиндосию, СРАЗУ ЖЕ.
В дополнение, таможенную базуСЕЙЧАС крепко связывают вообще со всем, что из или В Россию - едет, скачет, летит.
Ну и кто такоЕ это "токаевО"?????????????????????
Зато у нас проходной двор!!! И это во время СВО!!!
А нам зачем, за счёт российских налогоплательщиков, может опыт перенять🤔