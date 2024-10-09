Без раздумий добавила новый для себя салат в список лучших: «Загадка» для гостей

На вид — обычная свёкла с чесноком , и никогда не подумаешь, что здесь скрывается что-то особенное: получается так вкусно, что оторваться невозможно! Этот салат будет уместен как на повседневном, так и на праздничном столе, и непременно удивит гостей непривычным сочетанием вкусов.