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Будет вкусно

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Без раздумий добавила новый для себя салат в список лучших: «Загадка» для гостей

Без раздумий добавила новый для себя салат в список лучших: «Загадка» для гостей

На вид — обычная свёкла с чесноком , и никогда не подумаешь, что здесь скрывается что-то особенное: получается так вкусно, что оторваться невозможно!  Этот салат будет уместен как на повседневном, так и на праздничном столе, и непременно удивит гостей непривычным сочетанием вкусов.

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Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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