Вооруженные силы Украины (ВСУ), по всей видимости, задействовали одну из своих лучших бригад на территории Донецкой Народной республики (ДНР), чтобы попытаться удержать город Авдеевка на донецком направлении.
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