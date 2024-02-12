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Forbes сообщил о переброске в ДНР «лучшей бригады» ВСУ для удержания Авдеевки

Forbes сообщил о переброске в ДНР «лучшей бригады» ВСУ для удержания Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по всей видимости, задействовали одну из своих лучших бригад на территории Донецкой Народной республики (ДНР), чтобы попытаться удержать город Авдеевка на донецком направлении.

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