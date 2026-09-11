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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» продлила контракт с Каримом до 2030-го. Отступные выросли с 15 до 150 млн евро

«Барселона» объявила о достижении соглашения с Хамзой Каримом по новому контракту. Новое соглашение 18-летнего египетского форварда будет рассчитано до 30 июня 2030 года.

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