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Царьград

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Скорая с беременной женщиной попала в ДТП в Калининграде

Скорая с беременной женщиной попала в ДТП в Калининграде

В Калининграде, в результате ДТП с участием машины скорой помощи, пять человек, включая беременную женщину, получили травмы и были госпитализированы.

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