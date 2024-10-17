PS: певец Лиам Пейн испытывал кризис перед своей гибелью

Погибший музыкант и бывший участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн в последние годы жизни был в кризисе и периодически вел деструктивный образ жизни, пишет Page Six со ссылкой на свой источник.
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