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Журнал «Профиль»

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Заморозков в Москве пока не будет

Заморозков в Москве пока не будет

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила РИА Новости, что в ночь на среду, 16 сентября 2026 года, местами в столице прогнозируется понижение ночной температуры.

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