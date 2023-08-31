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Ромащенко об «Ахмате» и 3:1 с «Крыльями»: «Непростой матч. Говорили футболистам, что будет важно показать характер»

Ромащенко об «Ахмате» и 3:1 с «Крыльями»: «Непростой матч. Говорили футболистам, что будет важно показать характер»

Команды встречались в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России. — Был непростой матч. Все соперники сложные.

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