В Миллеровском районе работает телефон доверия

Администрация Миллеровского района информирует о работе «телефона доверия» 8(86385) 2-83-56 по приёму от граждан информации о незаконном обороте контрафактной и фальсифицированной алкогольной продукции на территории города Миллерово и Миллеровского района.
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