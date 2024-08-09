В Петербурге временно закроют съезд с Благодатной улицы на ЗСД

В Санкт-Петербурге начался масштабный ремонт дорог. С 23:00 9 августа до 7:00 10 августа будет ограничено движение транспорта по съезду с улицы Благодатной на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в связи с проведением работ по модернизации дорожной инфраструктуры.