В Петербурге временно закроют съезд с Благодатной улицы на ЗСД

В Санкт-Петербурге начался масштабный ремонт дорог. С 23:00 9 августа до 7:00 10 августа будет ограничено движение транспорта по съезду с улицы Благодатной на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в связи с проведением работ по модернизации дорожной инфраструктуры.
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