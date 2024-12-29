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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кечинов об Угальде: «Лучший игрок первой части чемпионата, принес много пользы «Спартаку». Батраков ярко проявил себя, но в конце пропал, как и весь «Локо»

«Для меня лучший игрок первой части чемпионата – это Угальде. У меня было два кандидата – он и Батраков, но выбрал именно костариканца.

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