Путин поручил проанализировать ход реализации нацпроектов в 2019-2024 годах

Счетная палата РФ должна проанализировать итоги реализации нацпроектов в 2019-2024 годах. Соответствующее поручение дано российским президентом Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.
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