Политолог о первых дебатах: «Идет борьба за второе место»

Первые дебаты кандидатов на пост президента РФ прошли в телевизионном формате. О важных аспектах дискуссии политиков и значении дебатов для электорального процесса рассказал политический консультант, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков:«Сегодня стартовали дебаты кандидатов в президенты РФ, в которых изъявили желание принять участие трое кандидатов – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).