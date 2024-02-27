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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о первых дебатах: «Идет борьба за второе место»

Политолог о первых дебатах: «Идет борьба за второе место»

Первые дебаты кандидатов на пост президента РФ прошли в телевизионном формате. О важных аспектах дискуссии политиков и значении дебатов для электорального процесса рассказал политический консультант, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков:«Сегодня стартовали дебаты кандидатов в президенты РФ, в которых изъявили желание принять участие трое кандидатов – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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