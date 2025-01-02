❄️ В Свердловской области 3 января ожидаются сильный снегопад и ветер с порывами до 18 м/с Спасатели призывают жителей Среднего Урала соблюдать меры безопасности и заботиться о себе и близких.
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❄️ В Свердловской области 3 января ожидаются сильный снегопад и ветер с порывами до 18 м/с Спасатели призывают жителей Среднего Урала соблюдать меры безопасности и заботиться о себе и близких.
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