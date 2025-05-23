Молодёжный сленг раздражает 38% россиян

По результатам опроса «Дзена» и «Грамоты.ру», 38% россиян раздражают слова из молодёжного сленга. Согласно опросу, результаты которого имеются у RT, наибольшее раздражение у респондентов вызывают такие слова, как «кринж», «изи» и «рашить».