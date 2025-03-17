Сестра президента Филиппин намерена расследовать арест Дутерте

Свое намерение провести сенатское расследование по поводу соблюдения всех прав экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, при его аресте Международным уголовным судом, выразил сестра действующего главы государства Име Маркос 17 марта, пишет GMA News.
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