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Оценка за поведение может появиться в школах с нового учебного года

Оценка за поведение может появиться в школах с нового учебного года

По словам Кравцова, откладывать решение об их введении не будут.В российских школах с нового учебного года может появиться оценка за поведение, сообщает РИА Новости, со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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