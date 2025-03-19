Оценка за поведение может появиться в школах с нового учебного года

По словам Кравцова, откладывать решение об их введении не будут.В российских школах с нового учебного года может появиться оценка за поведение, сообщает РИА Новости, со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
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