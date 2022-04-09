Койл, Макар и Томас – звезды дня в НХЛ

Койл, Макар и Томас – звезды дня в НХЛ. Первая звезда – форвард «Бостона» Чарли Койл с победным голом в овертайме матча с «Тампой» (2:1 ОТ).

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