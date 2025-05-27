Шевроле пьяного челябинца поможет русским бойцам на передовой

Автомобиль изъяли за нетрезвую езду и отправили "за ленточку".В Чебаркуле судебные приставы отправили военным ещё одну машину, изъятую у местного жителя, которого осудили по статье за повторное вождение в нетрезвом виде.
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