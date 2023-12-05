В Steam вышла новая RPG с «живым» открытым миром, древнеславянскими богами, прок...

В Steam вышла новая RPG с «живым» открытым миром, древнеславянскими богами, прокачкой и сотнями квестовНезависимая студия VI Game Forge выпустила в Steam изометрическую ролевую игру с открытым миром под названием Svarog’s Dream.
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