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С жизнью и бытом советских партизан познакомятся посетители форума «Армия-2022» в Амурской области

С жизнью и бытом советских партизан познакомятся посетители форума «Армия-2022» в Амурской области

Парк «Патриот» в городе Белогорске - это уникальный объект, построенный в рамках военно-патриотического воспитания военнослужащих и подрастающей молодежи.

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