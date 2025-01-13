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Запад — Украине: Хотите воевать — воюйте нашим старьём, ничего другого больше не получите

Запад — Украине: Хотите воевать — воюйте нашим старьём, ничего другого больше не получите

  Бандеровский арсенал постепенно превращается в сборную солянку «сделай сам» У украинцев дела с вооружением обстоят совсем худо.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Три года бл. старьём воюют. Чтож  за армия  у нас такая слабенькая, глупенькая, а аффтар не подскажешь? Чтож мы &quot;Кинжалами&quot;и  &quot;Калибрами&quot;  этих бедолаг с арбалетами и копьями победить не можем? Ты ,аффтар, правда думаешь так про нашу армию?
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