Запад — Украине: Хотите воевать — воюйте нашим старьём, ничего другого больше не получите

Виктор Шилин

Три года бл. старьём воюют. Чтож за армия у нас такая слабенькая, глупенькая, а аффтар не подскажешь? Чтож мы "Кинжалами"и "Калибрами" этих бедолаг с арбалетами и копьями победить не можем? Ты ,аффтар, правда думаешь так про нашу армию?