Глава ведомства запросил доклад по сообщению о травмировании несовершеннолетней в детском саду в Республике Северная Осетия-Алания

В социальных медиа сообщалось, что в одном из частных детских садов города Владикавказа во время прогулки на детской площадке на голову 7-летней девочке упал кирпич из стены дома, в результате чего она получила травму головы.
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