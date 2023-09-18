Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?

Вопрос решается просто. В каком регионе выявили этих бандитов с оружием, того начальника МВД и ФСБ РАССТРЕЛЯТЬ. Через один год, если ситуация не изменится РАССТРЕЛЯТЬ следующих начальников, но уже с заместителями.

Сергей Евдокимов

По моему только идиот не видит этого, готовится война внутри нашей страны с мигрантами, а их хозяева, которые готовят их сидят за большой лужей-США. В прямом военном столкновении они не могут нас победить, а взорвать изнутри с помощью иноземцев-мигрантов и продажных чиновников могут .