Ситуация усложняется и накаляется с каждым днем. Радует, что благодаря работе российских силовиков вскрываются истинные масштабы проблемы.
Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?
Комментарии
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Леонид Руси
Выявлять и валить на глушняк, в плен не брать
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2 час.
Семен Семеныч
Вопрос решается просто. В каком регионе выявили этих бандитов с оружием, того начальника МВД и ФСБ РАССТРЕЛЯТЬ. Через один год, если ситуация не изменится РАССТРЕЛЯТЬ следующих начальников, но уже с заместителями.
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1 час.
Сергей Евдокимов
По моему только идиот не видит этого, готовится война внутри нашей страны с мигрантами, а их хозяева, которые готовят их сидят за большой лужей-США. В прямом военном столкновении они не могут нас победить, а взорвать изнутри с помощью иноземцев-мигрантов и продажных чиновников могут .
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1 час.
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