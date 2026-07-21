Эксперты предупредили о росте фишинговых сайтов мобильных операторов в туристическом сезоне

На этих поддельных ресурсах пользователям предлагают войти в личный кабинет или пополнить баланс мобильного интернета, однако введённые логины, пароли, банковские реквизиты и другие персональные данные поступают к мошенникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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