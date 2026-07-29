Пентагон признал отставание в выпуске дронов

Соединенные Штаты остаются на начальном этапе создания собственной индустрии массового производства военных беспилотников в рамках программы Пентагона «Доминирование в сфере беспилотников», бюджет которой составляет $1,1 млрд.
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