На этой неделе крымчан ждет обильный листопад. Для одних крымчан эта пора – время для ярких фотосессий, для других – разгар сезонных хлопотКак очищают улицы крымских городов от опавших листьев и почему листву запрещено сжигать – расскажем в репортаже@vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .