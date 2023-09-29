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Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в субботу

Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в субботу

В субботу «Байер» встретится на выезде с «Майнцем», «Бавария» – с «РБ Лейпциг». Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Аугсбург».

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