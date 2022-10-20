Переобуется в любой момент: продюсер Рудченко рассказал о «хитром плане» сбежавшего из России Слепакова

Комик Семен Слепаков уехал из России в Израиль в марте 2022 года. Все это время юморист никак не высказывался о ситуации на фоне спецоперации, но недавно опубликовал двусмысленное стихотворение, в котором намекнул о своей «плохой» жизни в РФ.