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Переобуется в любой момент: продюсер Рудченко рассказал о «хитром плане» сбежавшего из России Слепакова

Переобуется в любой момент: продюсер Рудченко рассказал о «хитром плане» сбежавшего из России Слепакова

Комик Семен Слепаков уехал из России в Израиль в марте 2022 года. Все это время юморист никак не высказывался о ситуации на фоне спецоперации, но недавно опубликовал двусмысленное стихотворение, в котором намекнул о своей «плохой» жизни в РФ.

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