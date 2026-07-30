В лесах Амазонии обнаружены следы затерянной цивилизации численностью до 3 млн человек

Исследования с применением лидара, установленного на самолетах и способного «видеть» сквозь заросли тропического леса, позволили обнаружить сотни монументальных сооружений, оставленных затерянной цивилизацией, которая просуществовала почти полторы тысячи лет.
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